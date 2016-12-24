Пенсионный фонд продолжает прием заявлений на выплату детям школьного возраста

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия продолжает единовременные выплаты на школьников.

Начиная со 2 августа такое разовое пособие в Мордовии получили 68,6 тыс. семей, в которых воспитывается 89,2 тыс. детей школьного возраста. Общая сумма перечисленных средств уже составила 892 миллиона рублей.

В тоже время около 3 тысяч родителей, усыновителей и официальных представителей детей от 6 до 18 лет еще не воспользовались своим правом на выплату. И хотя у них есть ещё достаточно времени на подачу заявления, рекомендуем все же не откладывать это на последний момент.

Напомним, что выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе, ее размер составляет 10 000 рублей. Осуществляется она единоразово.

Выплата полагается на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Также выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам)

Подать заявление на единовременную выплату можно двумя способами: дистанционно - через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда (по предварительной записи). Прием заявлений будет идти до 1 ноября 2021 года.

Обращаем внимание!!! При подаче заявления дистанционно, внимательно проверьте адресную строку сайта, на котором заполняете заявление. Допустимы только следующие адреса: https://www.gosuslugi.ru/ (если заходите с компьютера) или gosuslugi.ru (с телефона). Если в адресе есть дополнительные символы (буквы, слова, цифры, символы), сразу закрывайте страницу веб-сайта. Будьте внимательны! Не вводите свои личные данные и данные банковских карт на посторонних ненадежных ресурсах!