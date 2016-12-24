Нулевой день форума «Сообщество»: проверка объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры

Программа нулевого дня также включает посещение «Дома традиций» в селе Паракино.

Форум «Сообщество» Общественной палаты РФ, посвященный теме «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации», состоится в Саранске 24 и 25 августа. В преддверии мероприятия - в рамках «нулевого дня» 23 августа - члены Общественной палаты РФ по традиции будут знакомиться с жизнью региона, работая на выезде.

В первой половине дня члены Общественной палаты РФ вместе с федеральными экспертами проведут мониторинг транспортной инфраструктуры Республики Мордовия. Во время общественного рейда ключевое внимание будет уделено работе пассажирского транспорта в столице региона.

Эксперты предварительно изучили ключевые проблемные моменты, о которых жители Саранска пишут в социальных сетях и на которые обращают внимание СМИ. По каждой подтвердившейся в ходе проверки проблеме будут выработаны и предложены пути решения, отмечает Илья Зотов, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, глава Объединения пассажиров России.

«Общественный транспорт должен обеспечивать безопасность людей, позволять пассажиру быть мобильным, для этого важно повышать комфортность проезда. В регионе необходима масштабная программа развития городского транспорта - в части обновления автобусного парка и перехода на брутто-контракты, чтобы повысить качество перевозок в интересах горожан. Наша задача состоит в том, чтобы оценить качество работы транспорта и в дальнейшем сформулировать в адрес профильных органов власти запрос на точечные изменения с учетом опыта других регионов», - рассказывает Илья Зотов.

Также в рамках нулевого дня форума «Сообщество» члены Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ посетят с инспекцией новые, строящиеся и реконструируемые объекты бюджетной сферы Саранска. В планах осмотр внутридворовых территорий и общественных пространств, включенных в программу «Формирование комфортной городской среды», оценка состояния региональных и муниципальных автомобильных дорог, посещение городских объектов, адаптированных по программе «Доступная среда».

Еще одним событием 23 августа станет визит членов Общественной палаты РФ и гостей форума в музейно-культурный центр «Дом традиций» в селе Паракино Большеберезниковского района Республики Мордовия. Проект направлен на привлечение уроженцев мордовских сел к сохранению и развитию своей малой родины, сообщает Евгений Ледяйкин, президент Мордовской региональной общественной организации развития сельских территорий «Новое село».

«Общественные инициативы привели к социокультурному и экономическому развитию села - у нас появились кафе мордовской кухни «Пайчалго», этнопарк «Ашо Лисьма», артель вязальщиц и вышивальщиц, фольклорный ансамбль, сделан капитальный ремонт дома культуры. Строятся центр ремесел, детская и спортивная площадки, развивается сельскохозяйственный кооператив. Все эти преобразования запустил в селе наш с жителями проект, реализованный при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря вниманию туристов он уже перешел на стадию самоокупаемости», - говорит Евгений Ледяйкин.

«Дом традиций» принимает участие в выставке «Успешные социальные проекты Приволжского федерального округа», которая будет работать 24 и 25 августа в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева, где состоятся все дискуссионные сессии «Сообщества». Пленарная сессия форума «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации» пройдет утром 24 августа в Государственном музыкальном театре им. Яушева.