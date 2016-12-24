Жители Мордовии смогут оформить электронную ипотеку за 1 день

В Управлении Росреестра по Республике Мордовия состоялась встреча с представителями кредитных организаций республики по реализации проекта «Электронная ипотека за один день». Участники встречи договорились о сотрудничестве и в ближайшее время жители республики смогут воспользоваться услугой.

В обсуждении под председательством руководителя Управления Светланы Балесковой приняли участие представители банка ВТБ, «Россельхозбанка», банка «Открытие».

На совещании стороны обсудили все нюансы проекта и перспективы его реализации в регионе.

«Граждане смогут в кратчайшие сроки получить услугу по государственной регистрации ипотеки, договоров долевого участия в электронном виде. Срок регистрации таких электронных пакетов составит не более одного рабочего дня. В настоящее время законодательством установлены сроки регистрации ипотеки: 5 рабочих дней с даты приема или поступления в Росреестр заявления и 7 рабочих дней – с даты приема заявления МФЦ», - отметила Светлана Балескова.

Ранее аналогичная договоренность была достигнута с ПАО «Сбербанк» и со 2 августа 2021 года Управление регистрирует ипотеку в сокращенный срок.