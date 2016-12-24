«Космический аргонавт» украсит Рузаевку

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Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
Денис Гришенков из Саранска стал одним из финалистов фестиваля «ФормART» в Приволжском федеральном округе. Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его цель — развитие уличного искусства и поддержка творчества молодых граффити-художников, создании современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.
В этом году на фестиваль стрит-арта «ФормART» была подана 161 заявка из 14 регионов Приволжья. Участниками могли стать как профессиональных стрит-арт художники, так и художники-любители от 16 до 35 лет с эскизами художественных работ по направлениям: «Новые технологии», «Человек и наука», «Мир будущего».
По результатам оценки лучшей работой из Мордовии признано полотно «Космический аргонавт» Дениса Гришенкова. Компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты оценивали работы участников по шкале от 1 до 10 и учитывали ряд критериев, в том числе креативность замысла и оригинальность художественного решения.
Финалисты стрит-арт фестиваля получат возможность реализовать свои креативные художественные задумки и разместить их на стенах зданий в регионах округа. Денис Гришенков выполнит свою работу на одном из зданий в Рузаевке – такое решение в республике уже принято. Кстати, его работы уже украшают несколько домов в Саранске – это выполненные в стиле стрит-арта Жуков на Химмаше, Юрий Гагарин и т.д
Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тысяч рублей, дипломы и памятные призы.
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