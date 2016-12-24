В России разыграют призы по 100 тыс.руб. среди вакцинированных

Социум

В России среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет разыграют призы по 100 тыс.руб., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных», - уточняется в сообщении.

Всего будет определено 1 тыс. победителей, которых выберет компьютер методом случайной выборки. В лотерее будут участвовать все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша. Итоги розыгрыша утвердит специальная тиражная комиссия, состав которой определят позднее.

Уведомление о выигрыше победителю направят через push-уведомления, информация также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Получить деньги можно будет только на карту банковской системы «Мир».

www.rbc.ru

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