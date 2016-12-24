В России разыграют призы по 100 тыс.руб. среди вакцинированных

«Саранск» прошел «Сокол» и сыграет с «Волгой»
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
В России среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет разыграют призы по 100 тыс.руб., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных», - уточняется в сообщении.
Всего будет определено 1 тыс. победителей, которых выберет компьютер методом случайной выборки. В лотерее будут участвовать все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша. Итоги розыгрыша утвердит специальная тиражная комиссия, состав которой определят позднее.
Уведомление о выигрыше победителю направят через push-уведомления, информация также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Получить деньги можно будет только на карту банковской системы «Мир».
www.rbc.ru
Поделиться в соц. сетях:
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова