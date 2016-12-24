В Ичалковском районе завершаются работы на трассе «Кемля – Кендя – Саитовка»

Социум

В Ичалковском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт трассы «Кемля – Кендя – Саитовка».

– Эта дорога регионального значения. Здесь всегда было оживлённое движение: много транспорта едет в сельскохозяйственные предприятия Кергуд и Гуляева. А в учебный год школьный автобус возит ребят в Кемлянскую школу, – говорит первый заместитель главы района А.А. Сусенков. – Всего на ремонт дороги будет потрачено более 100 миллионов рублей.

Масштабные ремонтные работы стартовали в 2018 году. За это время было отремонтировано более 5 км дороги. В этом году запланирован ремонт ещё 7,5 км. Подрядчик – ООО «МАПО-Транс».

Сроки окончания работ – до 1 ноября.

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