Почти каждый десятый работник Мордовии из-за пандемии перестал пожимать руки

Служба исследований hh.ru провела исследование, чтобы выяснить, как изменилось поведение работников Мордовии в связи с пандемией.

Изменения в поведении коллег наблюдают 25% работников Мордовии: 9% респондентов региона отметили, что из-за пандемии перестали пожимать руки, ещё 6% заявили, что перестали обниматься. А 10% отказались от очных встреч. Среди вариантов ответа «Другое» респонденты отметили, что чаще стали мыть руки, а также стали больше интересоваться здоровьем друг друга и заботливее относиться к человеку, который плохо себя чувствует. 60% отметили, что пандемия никак не повлияла на поведение сотрудников.

О том, что работники начали воздерживаться от рукопожатий с коллегами чаще других, говорили специалисты производственной и строительной сфер, а также юристы. А вот банковские служащие чаще других отмечают, что стали реже обниматься.

Соискатели в возрасте 45 лет и старше чаще других говорят, что заметили изменения в поведении коллег в связи с пандемией. Среди данной возрастной группы так отвечает почти каждый второй работник, а среди соискателей до 34 лет - чуть меньше трети.