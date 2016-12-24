Межевание защитит от земельных споров

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Управлением Росреестра по Республике Мордовия проведен анализ обращений граждан и установлено, что одной из основных причин возникновения земельных споров является отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о границах принадлежащих им земельных участков. Отсутствие таких данных приводит к тому, что в границах вашей земли могут быть сформированы иные земельные участки, а постановка их на государственный кадастровый учет и регистрация прав в ЕГРН приведет к тому, что землей завладеют третьи лица.
«Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести межевание земельного участка– это комплекс работ по установлению и закреплению его границ на местности, а также определения площади и местоположения земельного участка. Эти сведения вносятся в ЕГРН. Данной работой занимаются кадастровые инженеры. Со списком кадастровых инженеров можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru», – сообщает начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Виталий Бурмистров.
В настоящее время при образовании нового земельного участка определение его границ является обязательным. Если право на земельный участок было зарегистрировано ранее, то возможно в ЕГРН нет сведений о координатах характерных точек их границ. В таком случае Управление Росреестра по Республике Мордовия настоятельно рекомендует провести межевание.
После проведения межевания необходимо подать в Управление заявление о государственном кадастровом учете изменений земельного участка любым удобным способом: обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ), воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте Росреестра, направить заявление в Росреестр по почте (подлинность заверяется в нотариальном порядке) или заказать выездное обслуживание.
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