Темниковскому заповеднику нужна твоя помощь!

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22 августа движение «ЭКА» в Республике Мордовия в рамках проекта «Посади лес» организует волонтерский десант в Темниковский заповедник для оказания помощи по ликвидации последствий на территориях, где прошёл пожар.
Напомним также, что в Темниковском районе продолжается тушение пожара. Площадь активного горения, по данным на утро 16 августа, оценивается в 3 га. Огнем пройдено 5800 га. На месте по-прежнему работают пожарные и спасатели из Мордовии, Удмуртии, Татарстана и Чувашии. Авиация к тушению в минувшие выходные не привлекалась.
Отправление в 8 часов от Республиканского дома молодёжи (ул. Большевистская, 33). С собой необходимо взять перчатки, удобную одежду и обувь, головной убор от солнца. Также будет доставлена гуманитарная помощь для отряда пожарных, которые сейчас там работают.
Если вы желаете присоединиться в качестве волонтера или оказать помощь акции - напишите https://vk.com/arshinova_yulia или 71.12sm@mail.ru
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