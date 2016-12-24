Учителя Мордовии повышают профессиональное мастерство в центре «Педагог 13.ру»

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В рамках федерального проекта «Современная школа» на базе Мордовского республиканского Института образования работает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру».
Ежегодно здесь проходят повышение квалификации более 8 тысяч человек (педагогических работников дошкольного, общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования), для которых действуют 7 предметных лабораторий: математического образования и информатики; филологического образования; естественно-научного и технологического образования; общественно-научного образования; физического воспитания и ОБЖ; культурологического образования.
Разработаны и апробируются 7 комплектов (по 4 варианта каждый) диагностических заданий для оценки уровня методических компетенций учителей Мордовии по предметам: русский язык, математика, биология, химия, английский язык, немецкий язык, история.
В первом квартале этого года проведено более 20 образовательных мероприятий, включая сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов республики, по направлениям: выявление и масштабирование высоко результативных региональных педагогических практик, в том числе по формированию функциональной грамотности обучающихся; сопровождение республиканских инновационных площадок, сетевых творческих групп педагогов и образовательных инициатив; расширение базы электронных, методических и дидактических разработок педагогов-предметников.
Всего на 2021 год запланирована реализация 126 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
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