В селе Куликово Торбеевского района работает новый модульный ФАП

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в с. Куликово Торбеевского района в начале 2021 года открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Это современное и функциональное здание. Старый медпункт не соответствовал санитарным требованиям, в нем отсутствовали элементарные условия оказания медицинской помощи населению.
Снаружи новое здание сельского медучреждения выглядит небольшим, но внутри него разместились комната для ожидания посетителей, смотровая, процедурная, помещение для хранения лекарств, газовая котельная. Проведены центральное отопление, водопровод, канализация. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимой мебелью и холодильником для хранения медикаментов, укомплектован медицинским оборудованием. Фельдшер в своей работе имеет возможность использовать дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, проводить анализы крови на сахар и холестерин. Компьютерная техника подключена к сети Интернет.
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