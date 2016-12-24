В столице Мордовии начал работу клуб «Трезвый Саранск»

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Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения
Член Общественного Совета при МВД по РМ Ольга Зеткина в ходе пресс-конференции в понедельник, 16 августа, рассказала о том, что с сегодняшнего дня в республике начинают действовать курсы по освобождению от алкогольной, наркотической и табачной зависимости при Молодежном центре. - «Для тех, кто понял, что он зависим от различного рода расслабляющих и одурманивающих веществ и не может самостоятельно правиться с этим работает клуб «Трезвый Саранск». Прием проводится бесплатно, анонимно. Можно справки получить по телефону в Саранске: 8 (342) 47-11-47».
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Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения
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