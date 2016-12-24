В столице Мордовии начал работу клуб «Трезвый Саранск»

Социум

Член Общественного Совета при МВД по РМ Ольга Зеткина в ходе пресс-конференции в понедельник, 16 августа, рассказала о том, что с сегодняшнего дня в республике начинают действовать курсы по освобождению от алкогольной, наркотической и табачной зависимости при Молодежном центре. - «Для тех, кто понял, что он зависим от различного рода расслабляющих и одурманивающих веществ и не может самостоятельно правиться с этим работает клуб «Трезвый Саранск». Прием проводится бесплатно, анонимно. Можно справки получить по телефону в Саранске: 8 (342) 47-11-47».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вектор взаимодействия

Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ

Клиентам КС Банка

Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию

Укол по графику

В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации

1
Заказать рекламу
1
1
1