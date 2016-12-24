Почта России поможет жителям Мордовии собрать детей в школу

С 16 августа до 30 сентября Почта России проводит акцию «Снова в школу». Посетители почтовых отделений Мордовии смогут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и другие предметы, необходимые ученикам.

Акция «Снова в школу» проходит уже несколько лет. В прошлые годы товары для школы в почтовых отделениях республики приобрели десятки тысяч клиентов Почты России. В 2021 г. компания расширила ассортимент, отобрав школьные товары с лучшим соотношением цены и качества, и снизила до 30% их стоимость. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

В отделениях Почты России, имеющих выделенные зоны розничной торговли, родители смогут найти товары для школьников на специальных стендах. Сотрудники почты также предлагают большой выбор книжной продукции, в том числе и для детей.

«У Почты России широкая сеть фронт-офисов в Мордовии. Каждый день наши 360 почтовых отделений посещают в среднем 20 000 человек. Многие из них расположены в населенных пунктах, где нет магазинов с товарами для школьников. Почта делает школьные товары доступными для жителей республики, проживающих как в крупных городах, так и в сельской местности», - отметил заместитель директора УФПС Республики Мордовия Андрей Кухарев.