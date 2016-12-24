В Общественной палате Мордовии обсудили итоги выдвижения кандидатов на осенние выборы

В Москве представлен доклад Фонда исследования проблем демократии по итогам регистрации кандидатов на сентябрьские выборы. Ключевые выводы доклада сегодня обсуждаются экспертным сообществом в регионах страны. 10 августа круглый стол на эту тему состоялся в Общественной палате Республики Мордовия.

«Главный вывод, который делают аналитики Фонда, – в России увеличивается конкурентность между партиями на выборах самого разного уровня, включая выборы в Государственную Думу РФ, региональные законодательные органы власти и высших должностных лиц», – открыл обсуждение председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов.

Каждая политическая партия сегодня выдвигает больше кандидатов в среднем, чем на прошлых выборах. Например, в Государственную Думу РФ в 2016 году каждая партия выдвинула в среднем 353 кандидата. Для сравнения: в этом году каждая партия выдвинула уже 420 кандидатов.

«Это еще раз подчеркивает, что граждане с любыми политическими взглядами могут найти свою партию и поддержать ее на избирательном участке либо выдвинуться от нее кандидатом», – отметил заместитель председателя Общественной палаты РМ Олег Каштанов.

Выборный процесс в Мордовии идет в спокойном режиме, однако есть несколько интересных моментов, на которые обратили внимание участники обсуждения.

«У нас пять человек претендовали на пост Главы региона. Кандидат от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» не был зарегистрирован. Причина в том, что Валерий Быков не прошел так называемый муниципальный фильтр, то есть не собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов», – продолжил Олег Каштанов.

На федеральном уровне отмечается уровень юридической подготовленности к выборам. В Мордовии в целом складывается аналогичная ситуация. Впрочем, она характерна не для всех партий. На днях региональный Центризбирком объявил, что десять кандидатов в Государственное Собрание не прошли регистрацию. Это представители партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР и КПРФ. Причина в том, что кандидаты не указали в документах наличие судимости. Она не является препятствием для участия в выборах, но непременно следует упомянуть об этом факте.

«Даже несмотря на этот факт, у нас сегодня 472 кандидата на 48 мест в Государственное Собрание РМ. Получается, что конкурс составляет около десяти человек на один мандат. Это важный показатель высокой конкурентности», - отметила главный редактор медиахолдинга «Рузаевские новости» Людмила Резяпкина.

В Мордовии выдвинуто семь кандидатов по одномандатному округу в Государственную Думу. Особенность в том, что среди них представители партий, которые ранее не участвовали в выборном процессе: «Новые люди», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

«Граждане Мордовии будут оценивать сильные и слабые стороны каждого кандидата, оценивать его программу применительно к себе, своей семье, коллегам и тому городу или селу, где он живет. И уже исходя из этого делать свой выбор», - подытожил член Общественной палаты РМ Дмитрий Амелькин.

Участники дискуссии подчеркнули, что политические партии сегодня активно борются за каждого избирателя в средствах массовой информации, социальных сетях, блогосфере. Результат этого соперничества будет известен совсем скоро.