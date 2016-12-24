В Теньгушеве благоустраивается микрорайон по ул. Ленина

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Теньгушево благоустраивается микрорайон по ул. Ленина. Работы у многоквартирных домов №№ 11, 13, 15 на стадии завершения. Оформлены новые палисадники, асфальтированы подходы к подъездам, установлены беседки.

По просьбе жителей появилась парковка для машин, оборудован современный спортивный комплекс с искусственным покрытием, баскетбольным щитом с кольцом, веревочной лестницей, шведской стенкой и турником. В ближайшее время планируется монтаж скамеек и урн около подъездов, также к спортивной площадке проложат дорожку.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся ООО «Стройсервис», подрядчиком по строительству площадки выступило ООО «ЕСМ-групп». Общая сумма затрат составляет более 1 миллиона рублей.