В Теньгушеве благоустраивается микрорайон по ул. Ленина

Сокрушительная победа
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В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Теньгушево благоустраивается микрорайон по ул. Ленина. Работы у многоквартирных домов №№ 11, 13, 15 на стадии завершения. Оформлены новые палисадники, асфальтированы подходы к подъездам, установлены беседки.
По просьбе жителей появилась парковка для машин, оборудован современный спортивный комплекс с искусственным покрытием, баскетбольным щитом с кольцом, веревочной лестницей, шведской стенкой и турником. В ближайшее время планируется монтаж скамеек и урн около подъездов, также к спортивной площадке проложат дорожку.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся ООО «Стройсервис», подрядчиком по строительству площадки выступило ООО «ЕСМ-групп». Общая сумма затрат составляет более 1 миллиона рублей.
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