На 13 августа в Саранске объявлено оперативное предупреждение

Своя рука - владыка
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза с порывами ветра 15-20 м/с.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
Поделиться в соц. сетях:
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
В Темниковском районе Мордовии из-за лесных пожаров введен режим ЧС
Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
С какой именно - определит жребий
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Артём Здунов раскритиковал ответственных чиновников за строящийся детский сад на улице Кирова в Саранске
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке