Клиентам КС Банка

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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
- Какой банк-агент выбран для выплаты страхового возмещения?
- ПАО Сбербанк
- Когда будет сообщено о дате начала выплаты?
- О дате начала выплаты страхового возмещения будет сообщено не позднее 13 августа.
- Где можно узнать информацию о дате начала выплат?
- На сайте Агенства по страхованию вкладов https://www.asv.org.ru/, на сайте АО «КС БАНК» https://www.ks-bank.ru/ или по телефонам горячей линии: 39-11-77 (физ. лица), 39-15-08, 39-15-74 (юр.л).
По возникающим вопросам можно также обращаться по телефонам: 8-800-700-31-50; 8-800-200-08-05
- Где узнать информацию об отделениях ПАО Сбербанк, которые будут производить выплаты?
- На сайте Агенства по страхованию вкладов https://www.asv.org.ru/, на сайте АО «КС БАНК» https://www.ks-bank.ru/ или по телефонам горячей линии: 39-11-77 (физ. лица), 39-15-08, 39-15-74 (юр.л).
По возникающим вопросам можно также обращаться по телефонам: 8-800-700-31-50; 8-800-200-08-05
- Что делать, если сумма вкладов была выше 1,4 млн руб.?
- Оформленное требование необходимо направить нарочно или заказным письмом по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Демократическая, 30.
С формами и образцами заявлений требований кредиторов вы можете ознакомиться на сайте: Агентства по страхованию вкладов https://www.asv.org.ru. Заявления размещены во вкладке Документы - Формы документов - Примерные формы.
- Я являюсь инвалидом, как я могу получить выплату?
- Если вы имеете карту Сбербанка (любую), можно оформить выплату через сервис Сбербанк Онлайн без посещения офиса банка. Выплату также могут получить родственники в офисе банка при предъявлении генеральной доверенности.
- Как можно получить компенсацию по оплате ЖКУ?
- С августа перечисление суммы компенсации (ЕДК) в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги через КС БАНК не производится по причине отзыва лицензии у банка.
С августа оплата за жилищно-коммунальные услуги по квитанции производится гражданами без уменьшения на сумму компенсации (ЕДК).
Выплата компенсации (ЕДК) гражданам ежемесячно будет осуществляться на счет, открытый в кредитной организации. Для этого необходимо представить в учреждение по социальной защите населения по месту жительства заявление.
Обратиться с заявлением можно:
- в клиентскую службу учреждения (возможна предварительная запись по телефону);
- через МФЦ;
- по почте;
- через социального работника (для получателей надомных социальных услуг).
Заявление в учреждение может быть представлено лично или через представителя (законного или по доверенности).
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
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