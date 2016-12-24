Клиентам КС Банка

Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию

- Какой банк-агент выбран для выплаты страхового возмещения?

- ПАО Сбербанк

- Когда будет сообщено о дате начала выплаты?

- О дате начала выплаты страхового возмещения будет сообщено не позднее 13 августа.

- Где можно узнать информацию о дате начала выплат?

- На сайте Агенства по страхованию вкладов https://www.asv.org.ru/, на сайте АО «КС БАНК» https://www.ks-bank.ru/ или по телефонам горячей линии: 39-11-77 (физ. лица), 39-15-08, 39-15-74 (юр.л).

По возникающим вопросам можно также обращаться по телефонам: 8-800-700-31-50; 8-800-200-08-05

- Где узнать информацию об отделениях ПАО Сбербанк, которые будут производить выплаты?

- На сайте Агенства по страхованию вкладов https://www.asv.org.ru/, на сайте АО «КС БАНК» https://www.ks-bank.ru/ или по телефонам горячей линии: 39-11-77 (физ. лица), 39-15-08, 39-15-74 (юр.л).

По возникающим вопросам можно также обращаться по телефонам: 8-800-700-31-50; 8-800-200-08-05

- Что делать, если сумма вкладов была выше 1,4 млн руб.?

- Оформленное требование необходимо направить нарочно или заказным письмом по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Демократическая, 30.

С формами и образцами заявлений требований кредиторов вы можете ознакомиться на сайте: Агентства по страхованию вкладов https://www.asv.org.ru. Заявления размещены во вкладке Документы - Формы документов - Примерные формы.

- Я являюсь инвалидом, как я могу получить выплату?

- Если вы имеете карту Сбербанка (любую), можно оформить выплату через сервис Сбербанк Онлайн без посещения офиса банка. Выплату также могут получить родственники в офисе банка при предъявлении генеральной доверенности.

- Как можно получить компенсацию по оплате ЖКУ?

- С августа перечисление суммы компенсации (ЕДК) в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги через КС БАНК не производится по причине отзыва лицензии у банка.

С августа оплата за жилищно-коммунальные услуги по квитанции производится гражданами без уменьшения на сумму компенсации (ЕДК).

Выплата компенсации (ЕДК) гражданам ежемесячно будет осуществляться на счет, открытый в кредитной организации. Для этого необходимо представить в учреждение по социальной защите населения по месту жительства заявление.

Обратиться с заявлением можно:

- в клиентскую службу учреждения (возможна предварительная запись по телефону);

- через МФЦ;

- по почте;

- через социального работника (для получателей надомных социальных услуг).

Заявление в учреждение может быть представлено лично или через представителя (законного или по доверенности).