Доноры из числа сотрудников МВД по РМ сдали 40 литров крови

12 августа на плацу МВД по РМ по просьбе представителей Мордовской республиканской станции переливания крови прошла донорская акция.

Прежде чем добровольно вступить в ряды доноров, сотрудники прошли все необходимые процедуры – регистрацию и обследование у терапевта. Всего в акции приняли участие около 80 сотрудников органов внутренних дел из различных подразделений ведомства, пополнив банк крови на 40 литров. Среди добровольцев, решивших оказать помощь, были не только те, кто постоянно сдает кровь, но и новички.

По словам медиков, кровь доноров в погонах, как правило, всегда хорошего качества. Этому способствует жёсткий медицинский контроль при отборе кандидатов на службу, развитая система диспансеризации и медицинского обслуживания, занятия спортом.

Медицинский персонал поблагодарил полицейских за оказанную помощь и отметил, что подобные благотворительные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе, в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций. В свою очередь, правоохранители заверили их в готовности всегда оказывать помощь.

Начиная с 2011 года подобные мероприятия стали традиционными для сотрудников органов внутренних дел Мордовии.