В селе Русское Маскино Краснослободского района идет строительство современного Дома культуры

Социум

В апреле 2021 года в селе Русское Маскино Краснослободского муниципального района началось строительство современного Дома культуры. Новый ДК возводится в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»  национального проекта «Культура». 
Благодаря финансированию в размере более трех миллионов рублей новый ДК будет оснащен современной мебелью и аппаратурой. В обновленном клубе будут оборудованы зрительный зал на 150 мест, который при необходимости легко трансформируется в пространство для молодежных дискотек, кабинет хореографии и музей русского быта, кабинет для кружковых занятий, швейная мастерская, многофункциональное фойе. 
Завершение строительства Русскомаскинского сельского клуба планируется в сентябре 2021 года. Новый Дом культуры станет центром сельской культурной жизни, и будет способствовать повышению ее комфорта.

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