Малый и средний бизнес Мордовии может воспользоваться бесплатными комплексными услугами

Малый и средний бизнес Мордовии получит возможность увеличить свои продажи благодаря государственной поддержке. Региональный центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям республики бесплатно воспользоваться комплексными услугами в рамках реализации нацпроекта МСП.

Услугами могут воспользоваться предприниматели, которые хотят посмотреть на своё дело под другим углом и составить чёткий план развития, масштабировать бизнес и увеличить продажи.

В перечень входят следующие комплексные услуги:

- съемка продающего видеоролика до 90 секунд

- курс ведения соцсетей и настройки таргета

- продвижение услуг (товаров) компании в выбранной соцсети

- сопровождение одних торгов и ЭЦП (включая КриптоПро)

- продвижение на Wildberries, Ozon и в других интернет-магазинах на выбор

- разработка сайта «под ключ»

- создание рекламного контента и фирменного стиля

- маркетинговое исследование, в результате которого предприниматель получит концепцию продвижения в сети или запуск контекстной рекламы

Важно: один субъект МСП может получить только одну комплексную услугу.

Условия для получения: субъект МСП должен осуществлять деятельность более одного года и состоять в Едином реестре СМСП.

Подать заявку на получение комплексной услуги можно на сайте центра «Мой бизнес» Мордовии mbrm.ru. Для этого нужно пройти по ссылке https://mbrm.ru/consulting-support/, выбрать необходимую услугу и подать заявление по одному из вариантов:

1. Скачать форму заявления на получение услуги, распечатать, заполнить, отсканировать и выслать на электронную почту moibiz@mbrm.ru

2. Подать заявление на получение услуги через цифровую платформу «Мой бизнес».

3. Подать заявление на получение услуги с помощью формы обратной связи.

Либо прийти в центр «Мой бизнес» Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14 и оформить заявку на месте.

Уточнить все моменты можно по телефону: 8 (8342) 24-77-77.