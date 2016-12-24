Малый и средний бизнес Мордовии может воспользоваться бесплатными комплексными услугами

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Малый и средний бизнес Мордовии получит возможность увеличить свои продажи благодаря государственной поддержке. Региональный центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям республики бесплатно воспользоваться комплексными услугами в рамках реализации нацпроекта МСП.
Услугами могут воспользоваться предприниматели, которые хотят посмотреть на своё дело под другим углом и составить чёткий план развития, масштабировать бизнес и увеличить продажи.
В перечень входят следующие комплексные услуги:
- съемка продающего видеоролика до 90 секунд
- курс ведения соцсетей и настройки таргета
- продвижение услуг (товаров) компании в выбранной соцсети
- сопровождение одних торгов и ЭЦП (включая КриптоПро)
- продвижение на Wildberries, Ozon и в других интернет-магазинах на выбор
- разработка сайта «под ключ»
- создание рекламного контента и фирменного стиля
- маркетинговое исследование, в результате которого предприниматель получит концепцию продвижения в сети или запуск контекстной рекламы
Важно: один субъект МСП может получить только одну комплексную услугу.
Условия для получения: субъект МСП должен осуществлять деятельность более одного года и состоять в Едином реестре СМСП.
Подать заявку на получение комплексной услуги можно на сайте центра «Мой бизнес» Мордовии mbrm.ru. Для этого нужно пройти по ссылке https://mbrm.ru/consulting-support/, выбрать необходимую услугу и подать заявление по одному из вариантов:
1. Скачать форму заявления на получение услуги, распечатать, заполнить, отсканировать и выслать на электронную почту moibiz@mbrm.ru
2. Подать заявление на получение услуги через цифровую платформу «Мой бизнес».
3. Подать заявление на получение услуги с помощью формы обратной связи.
Либо прийти в центр «Мой бизнес» Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14 и оформить заявку на месте.
Уточнить все моменты можно по телефону: 8 (8342) 24-77-77.
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