В Кадошкинском районе откроется «Точка роста» для школьников

В Кадошкинской средней школе в новом учебном году откроется «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование». По словам директора А.М. Солдаткина, сейчас решаются организационные моменты. Все необходимое оборудование уже завезено. Для «Точки роста» будут обустроены современные кабинеты. Благодаря этому, кадошкинские школьники получат возможность для реализации своего потенциала и формирования современных компетенций и навыков по таким учебным предметам как «Физика», «Химия» и «Биология». Также здесь откроется класс «Робототехники».

Преподавать данные дисциплины будут учителя физики Н.А. Спиридонова, химии Т. П. Токарева, биологии С. А. Кузнецов, информатики И. А. Логутенкова.