В Большеигнатовском районе идет ремонт дорог в селах Старое Чамзино и Андреевка

Социум

В Большеигнатовском районе ведется активное строительство дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строители ООО «МАПО-Транс» закончили прокладку дорожного полотна в селе Старое Чамзино по улице Молодежная, где обновили один километр дороги.

В настоящее время идет ремонт участка дороги в селе Андреевка по улице Первомайская (550 м). Подрядчики уже приступили к работе — старый асфальт фрезеровали, дорожное полотно выровняли, укладывается первый слой асфальта.

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