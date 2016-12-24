В Большеигнатовском районе идет ремонт дорог в селах Старое Чамзино и Андреевка

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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
В Большеигнатовском районе ведется активное строительство дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Строители ООО «МАПО-Транс» закончили прокладку дорожного полотна в селе Старое Чамзино по улице Молодежная, где обновили один километр дороги.
В настоящее время идет ремонт участка дороги в селе Андреевка по улице Первомайская (550 м). Подрядчики уже приступили к работе — старый асфальт фрезеровали, дорожное полотно выровняли, укладывается первый слой асфальта.
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
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