Татьяна Румянцева: «Задача журналистов - объективное освещение выборного процесса»

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Президент Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз» Татьяна Румянцева прокомментировала порядок аккредитации журналистов для освещения выборной кампании этого года. Напомним, что соответствующий документ ЦИК России утвердил 28 июля.
«Новые правила расширяют возможности аккредитованных журналистов. Мы можем присутствовать на участках, знакомиться с итоговыми протоколами, а также вести фото и видеосъемку, предупредив председателя и секретаря комиссии. Немаловажно, что прописано право присутствовать и на выездном голосовании к отдельным группам избирателей.
При этом журналист не имеет прав наблюдателя. В частности, не может обращаться с предложениями и замечаниями по организации голосования, вмешиваться в работу комиссий. Также работникам СМИ запрещается использовать свои права для сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений.
Это абсолютно цивилизованные, демократические правила для освещения любой выборной кампании, совершенно понятные и объективные. Важно отсечь от избирательных участков заведомых провокаторов, которые, прикрываясь журналистскими удостоверениями, преследуют свои цели. Настоящие журналисты должны профессионально заниматься освещением выборного процесса, не вмешиваясь в него», — полагает Татьяна Степановна.
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