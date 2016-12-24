Владимир Назаров: «Новые правила ЦИК помогут избежать провокаций на выборах»

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Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
Центральная избирательная комиссия России в среду утвердила порядок работы сотрудников СМИ на осенних выборах. Своим мнением о принятом документе поделился председатель Союза журналистов Мордовии Владимир Назаров.
«Мне представляется важным, что правила четко отделяют настоящих профессиональных журналистов и тех, кто, прикрываясь редакционными удостоверениями, вбрасывает непроверенную информацию. Теперь можно приостановить аккредитацию персонам, которые зачастую отрабатывают откровенный заказ: нарушают права и законные интересы избирателей и членов избирательных комиссий, порядок поведения на участках.
Обновленный порядок работы поможет избежать провокаций, будет способствовать максимально открытому освещению выборной кампании в средствах информации. Уверен, что такая работа по очищению от «агентов влияния» на наши политические процессы принесет только благо для нашей страны», — отметил руководитель республиканского Союза журналистов.
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Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
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