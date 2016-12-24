Крытый ледовый каток в г. Ковылкино будет достроен

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 31 июля в рамках рабочей поездки в Ковылкинский район провел совещание с представителями Минстроя РМ и ГОСУКСа РМ на недостроенном объекте – крытом ледовом катке в г. Ковылкино.

Строительство было начато в 2012 году и до сих пор не завершено. Работы на этом объекте не ведутся, стройка заморожена. В декабре минувшего года, когда лидер Мордовии посещал Ковылкино, он дал поручение провести обследование этого недостроя.

И.о. министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов доложил, что в настоящее время управлене капитального строительства РМ выполняет корректировку проектной документации.

Артём Здунов осмотрел недостроенный спортивный объект – его строительная готовность составляет 50%, обсудил со специалистами предстоящий объем работ и примерные сроки их выполнения.

Около крытого катка к Врио Главы республики подошел местный житель, Дмитрий Глушичкин, тренер женской футбольной команды.

«У меня вопрос от спортивного сообщества и всех жителей района – достроят ли нам ледовый дворец?» - обратился он к Артёму Алексеевичу.

Руководитель республики подтвердил, что объект будет достраиваться.

«Я был у вас в декабре прошлого года, видел, сколько детей и взрослых катались на открытом ледовом катке рядом с ФОКом, - сказал Артём Здунов. – Это говорит о том, что ледовый дворец здесь будет востребован, и мы постараемся сделать так, чтобы этот объект поскорее заработал. В этом году возобновим строительство, чтобы в следующем году закончить».