Решили проблему со светом на Веселовского в Саранске

За полчаса сделали 53 закладки
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
В соцсетях появилась жалоба жителей на то, что один из участков улицы Веселовского утопает в темноте. На одном из столбов не работали лампы. В комментариях к посту на проблему отреагировала и кандидат в депутаты Госдумы Юлия Оглоблина. «Такие вещи нужно решать оперативно», - написала она. И действительно, после того, как в АГОС узнали о проблеме, выслали на место мастеров. Дежурная бригада «Горсвета» проверила этот светильник. Теперь освещение восстановлено.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим