Решили проблему со светом на Веселовского в Саранске

В соцсетях появилась жалоба жителей на то, что один из участков улицы Веселовского утопает в темноте. На одном из столбов не работали лампы. В комментариях к посту на проблему отреагировала и кандидат в депутаты Госдумы Юлия Оглоблина. «Такие вещи нужно решать оперативно», - написала она. И действительно, после того, как в АГОС узнали о проблеме, выслали на место мастеров. Дежурная бригада «Горсвета» проверила этот светильник. Теперь освещение восстановлено.