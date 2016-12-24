В России может появиться новый праздник - день отца

Праздник предлагается отмечать в третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа Президента РФ уже выставлен на народное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/projects#npa=118500

Федеральный Совет отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка неоднократно заявляли о необходимости учреждения в России Дня отца. Инициатива нашла поддержку в лице Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой, а затем в Правительстве Российской Федерации.

27 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов на общественное обсуждение был вынесен проект Указа Президента РФ об учреждении в России Дня отца. Каждый гражданин нашей страны может поддержать проект Указа и внести свои комментарии и предложения на федеральном портале проектов https://regulation.gov.ru/projects#npa=118500

Всероссийский День отца – это праздник, который должен объединить глав семей, которые сегодня с ответственностью подходят к жизни своей семьи и детей; придать уверенность и расширить ряды активных отцов, которые находят время на общественную работу; дать повод задуматься о своих ошибках и исправить их мужчинам, которые не в полной мере реализуют своё отцовское предназначение.

"С радостью отмечаем, что инициатива об установлении в России общероссийского праздника "День отца" вынесена на общественное обсуждение. Впервые идея об учреждении Дня отца ярко прозвучала во время всероссийской акции-мотопробега "Отцы России за многодетную семью" по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла», охватившая более 70 000 человек во всех Федеральных округах. Тогда же было положено начало формирования единого отцовского движения. Федеральный совет отцов, который сегодня объединяет 79 региональных советов отцов, выступает за учреждение на государственном уровне общероссийского празднования Дня отца в третье воскресенье октября – за месяц до празднования дня матери. Уверен, появление такого праздника, за который отцовское сообщество нашей страны выступает на протяжении нескольких лет, будет способствовать повышению статуса отцовства, признанию заслуг мужчин, достойно воспитывающих детей", – отметил Андрей Юрьевич Коченов, руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.

"Важно на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей, в сохранении семьи, сохранении России. И если День отца станет всероссийским праздником, это, безусловно, восполнит недостаток внимания к теме отцовства, станет символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи, будет не только большим подарком для наших пап, да и просто станет еще одним поводом собраться всей семьей за одним столом, сказать нашим папам еще раз «спасибо»", – сказала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова.