В Мордовии микроперепись охватит свыше 175 тысяч личных подсобных хозяйств сельчан

C 1 августа по всей стране стартует первая сельскохозяйственная микроперепись. Целый месяц Росстат будет собирать сведения о производителях сельскохозяйственной продукции. Перепись не имеет ничего общего с фискальными целями. Перед ней ставятся только статистические задачи.

В Мордовии в микропереписи примут участие более 176 тысяч объектов, в числе которых: 255 сельскохозяйственных организаций; 500 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей; 175 206 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан сельской местности; 652 садоводческих и огороднических некоммерческих товарищества. Личные хозяйства граждан городской местности и населенные пункты с числом дворов менее 10 обследоваться микропереписью не будут.

Переписной лист для всех категорий производителей сельхозпродукции включает следующие сведения: общая характеристика объекта переписи; площадь сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных. Кроме того, сельхозорганизации и фермерские хозяйства дополнительно ответят на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности, которые не предусмотрены текущей статистикой. Сведения, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению, распространению и предоставлению. Они используются исключительно в целях формирования соответствующих государственных информационных систем. Кроме того, полученные в ходе переписи данные не будут содержать персональную информацию респондентов.

Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет на новом технологическом уровне. Сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям необходимо будет самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Сделать это можно будет через систему web-сбора Росстата или специализированных операторов связи. Также сохранится возможность заполнить бумажный вариант переписного листа. В личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, а также в некоммерческие объединения граждан придут с опросом переписчики, которые будут использовать для заполнения переписных листов планшетные компьютеры.

Переписчик будет одет в специальную экипировку ярко-зеленого цвета: жилет со светоотражающими полосами и кепку. И на жилете, и на кепке нанесена символика СХМП-2021. В действующих реалиях неотъемлемым атрибутом образа переписчика станет медицинская маска, поскольку микроперепись будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности в условиях распространения КОВИД-19. На маске зеленого цвета также будет присутствовать символика СХМП-2021. При себе переписчик должен иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и планшет.