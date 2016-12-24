В Саранске 24 и 25 августа пройдет Третий форум «Сообщество»

В столице Мордовии форум состоится впервые

Третий в этом году форум Общественной палаты РФ «Сообщество» состоится в очном формате 24 и 25 августа в Саранске. Тема форума: «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации».

Участники обсудят существующие механизмы для профессионального и личностного роста, эффективность проводимых конкурсов и программ поддержки талантов, предъявят успешные практики развития кадрового потенциала. Мероприятия форума пройдут с соблюдением принятых в регионе санитарно-эпидемиологических норм. Регистрация участников доступна по ссылке.

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации:

«Мы рады, что один из региональных форумов “Сообщество” впервые пройдет в Мордовии. Тема форума неслучайна: именно на территории Республики недавно прошел конкурс “Моя Мордовия” - первый кадровый проект на территории ПФО. На форуме «Сообщество» участники этого конкурса смогут поделиться опытом с активистами из других регионов. Мы в свою очередь поможем тиражировать лучшие практики социальных лифтов для того, чтобы молодые люди могли реализовывать себя, опираясь на свой талант и энергию».

В рамках программы форума запланировано восемь тематических треков: «Образовательные траектории», «Молодежная политика», «Развитие села», «Экономика регионов», «Внутренний туризм», «Межнациональные отношения», «Городская среда», «Деятельность ОНК». Эксперты обсудят общественный контроль за реализацией Послания Президента РФ, развитие сельских территорий и внутреннего туризма, вопросы формирования молодежной политики и межнациональных отношений. Эксперты также обсудят выполнение поручения Президента РФ по совершенствованию финансирования деятельности общественных наблюдательных комиссий и организация общественного наблюдения на выборах в Государственную Думу РФ.

В обсуждении актуальных для некоммерческого сектора вопросов примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители НКО Приволжского федерального округа и приглашенные эксперты. Программа форума будет включать секционные дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания.

Окружной форум в Саранске станет третьим в 2021 году: мероприятия уже прошли во Владикавказе и Твери. Итоговый форум «Сообщество» по традиции пройдет в Москве в начале ноября в преддверии Дня народного единства. По итогам форумов будут подготовлены тезисы для ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

Форум «Сообщество» проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума — выявлять лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединять единомышленников, активизировать развитие гражданского общества в регионах.

Для аккредитации СМИ на форум необходимо отправить заявку на адрес электронной почты пресс-службы Общественной палаты РФ: press@oprf-media.ru