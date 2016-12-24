Должны ли жители аварийных домов платить за капремонт?

Коммунальные организации иногда продолжают требовать с жителей аварийных домов взносы на капитальный ремонт. А недавно отремонтированные здания порой через несколько месяцев попадают в разряд домов под снос. Это выяснили в ходе мониторинга региональных программ капремонта активисты Общероссийского народного фронта.

Проведенный анализ программ капремонта показал, что в них нередко включены не только фактически ветхие дома, но даже и жилье, официально признанное аварийным, отмечают в ОНФ. Хотя по закону такие здания не подлежат капремонту. В 61 из 81 проанализированной регпрограммы было обнаружено 912 аварийных домов. Лидируют по числу таких нарушений Карелия (140 аварийных зданий), Башкортостан (69 домов) и Нижегородская область (50 домов). Уже за время проведения мониторинга 11 регионов успели внести изменения в региональные программы и исключить 90 аварийных зданий из адресных перечней, добавляют в ОНФ.

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Включение аварийных домов в программы капремонта ведет к тому, что их жителям, вопреки закону, продолжают начислять взносы за капремонт. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в этих 912 домах проживает 26,3 тысячи человек, которыми накоплено более 210,6 млн рублей взносов на капремонт (данные по 723 домам).

Проблема в том, что дома признают аварийными муниципалитеты, а программы капитального ремонта составляют региональные власти, и они оперативно не обмениваются сведениями, поясняет исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) Анна Мамонова. Однако любая программа капремонта должна ежегодно актуализироваться, и в течение года аварийные дома вычеркивают из программы. За этим внимательно следит прокуратура, отмечает Мамонова.

Вторая проблема - нерациональное расходование средств на капитальный ремонт аварийных или ветхих домов. Так, один из домов в Новгороде в 2019 году был отремонтирован на 2,9 млн рублей, тогда как еще в 2014 году он был признан аварийным. А дом в Черкесске Карачаево-Черкесской республики был признан аварийным в феврале 2019 года. Но в декабре 2020 года местный фонд капремонта заключил договор на работы по ремонту лифтов на 90 тысяч рублей, сообщают в ОНФ.

После признания дома аварийным, здание должно быть исключено из региональной программы, и на его ремонт не могут расходоваться средства, предназначенные для капремонта, подчеркивает Мамонова. Если необходим поддерживающий ремонт, жители могут скинуться, попросить сделать ремонт за счет средств управляющей компании или получить субсидию на это у муниципалитета, однако за счет взносов на капремонт это делать запрещено.

Еще сложнее ситуация с домами по сути ветхими, но еще не признанными аварийными. Чаще всего бывает, когда регоператор сначала проводит капремонт, и только после этого муниципальные власти признают дом аварийным, то есть затраты постфактум становятся "бросовыми", сообщают организаторы мониторинга. Пока дом официально не признан аварийным, нет оснований не проводить работы по капремонту, объясняет Мамонова.

Результаты мониторинга ОНФ будут направлены властям регионов, чтобы они проверили актуальность данных об аварийных домах и исключили их из программ капремонта. "ОНФ будет настаивать не только на прекращении начислений платы за капремонт в домах, признанных аварийными, мы будем добиваться возврата денежных средств гражданам, которые исправно платили по ошибочным квитанциям", - подчеркивает замруководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.