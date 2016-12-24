С 14 по 22 июля в Мордовии проходил региональный проект «Карта возможностей»

С 14 по 22 июля руководители и активисты общественных организаций Республики Мордовия приняли участие в реализации регионального проекта «Карта возможностей», направленного на популяризацию деятельности действующих в Республике Мордовия молодежных объединений.

Организатором выступила Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Представители общественных организаций посетили 8 детских оздоровительных лагерей Мордовии: «Изумрудный» им. В. Дубинина, «Орленок» Краснослободского района, «Сивинь», «Юность», «Орленок» Ичалковского района, «Алатырь», Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», Пансионат «Орбита».

Участниками стали более 800 школьников общеобразовательных учреждений Мордовии.

В рамках форума «Российское движение школьников», «Российский Союз Молодежи», «ЮНАРМИЯ», «Добровольцы Мордовии», ЦИСС РМ и другие общественные организации презентовали направления своей деятельности в формате станционной игры. Также для участников проекта были организованы интерактивные и информационно-образовательные площадки с целью расширения кругозора.

«Прежде всего мы хотим рассказать детям о тех возможностях, которые существуют сейчас для молодежи нашей Республики. На данный момент можно реализовать свои цели еще в школе, попробовать себя в общественной деятельности, чтобы определиться с будущей профессией или заявить о себе на всю страну в рамках проектов Российского движения школьников и других организаций», - отметила руководитель ресурсного центра РДШ Дарья Радайкина.

В результате игры самые активные участники проекта были награждены памятными подарками.