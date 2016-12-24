27 июля в Саранске Управление Роскомнадзора проведет «горячую линию»

27.07.2021 в территориальном отделе в Республике Мордовия Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу в рамках Дня открытых дверей проводится «горячая линия» для граждан и операторов персональных данных

В период с 10:00 до 17:00 (мск) 27.07.2021 сотрудники отдела по защите персональных данных консультируют по вопросам регистрации в Реестре операторов, проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также по вопросам нарушения прав субъектов персональных данных.

Традиционное мероприятие День открытых дверей проводится ежегодно и направлено на продвижение идей цифровой грамотности, стимулирование добросовестного поведения операторов при обработке персональных данных, воспитание бережного отношения граждан к своим персональным данным.

Телефоны «горячей линии» территориального отдела в Республике Мордовия Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу на 27.07.2021: (8342) 54-61-77, 54-61-75 (116, 117).