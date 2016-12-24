Жители Мордовии могут получить ИТ-образование при финансовой поддержке государства

Афера на 2,5 миллиона рублей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» стартовал прием заявок на участие в проекте «Цифровые профессии». Поменять профессию и освоить цифровые технологии могут жители Республики Мордовия старше 16 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Государство компенсирует 50 процентов стоимости обучения, оставшуюся часть оплачивает гражданин или компания-работодатель. Для участия в проекте слушателям необходимо до конца года подать заявку на сайте цифровыепрофессии.рф.
Обучение проходит в онлайн-формате по 24 направлениям, востребованным в цифровой экономике. Среди них: большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, кибербезопасность и защита данных, разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений.
Программы для обучения представляют более 20 компаний-лидеров рынка образования: GeekBrains, Нетология, Университет Иннополис. Каталог программ доступен по ссылке: https://cat.2035.university/rall/?project_id=41.
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