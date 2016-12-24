Социальное благополучие строится на решении конкретных проблем

Загнали на панель
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В Саранске начали детально подходить к решению конкретных проблем жителей. К такой работе подключились и кандидаты в депутаты. Так, например, Юлия Оглоблина активно просматривает соцсети и отмечает проблемы, требующие решения чиновников. Среди подобных - реакция на висящую еще с июньского урагана ветку дерева над детской площадкой в поселке Ялга в Саранске. Для Оглоблиной как молодой мамы это насущный вопрос и она уделила ему много внимания, отметив как саму проблему, о которой написали жители в соцсетях, так и ее решение минЖКХ. Ветку убрали и детская площадка теперь используется малышами по полной.
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В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
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