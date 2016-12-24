Коронавирусных ограничений в России, как и во Франции, не хотят

Во Франции вводятся жесткие меры в отношении тех, кто еще не вакцинирован от коронавируса, - с августа в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты будут пускать только привитых и тех, кто получил отрицательный тест на заболевание. Большинство же россиян уверено, что в России такие ограничения не нужны.

56% опрошенных против запретов для непривитых россиян ходить в магазины, ездить в поездах и летать на самолетах. В комментариях противники подобных мер напоминают, что столь серьезные ограничения нарушают права человека и не гарантируют снижения заболеваемости. Напротив, каждый четвертый (26%) уверен, что без жестких запретов не обойтись: коронавирус ежедневно уносит сотни жизней, и бороться с ним можно только с помощью массовой вакцинации. 18% затруднились оценить необходимость введения таких норм.

Жесткие меры по фактическому принуждению к вакцинации, подобные тем, которые введены по Франции, мужчины одобряют чаще женщин (28% против 23%). Тех, кто убежден в необходимости следования по пути, предложенному Эммануэлем Макроном, больше среди опрошенных старше 45 лет (30%). В Саранске, Санкт-Петербурге и большинстве регионов запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще, чем в Москве (по 27% против 21%).

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны с 13 по 16 июля 2021 года, старше 18 лет.