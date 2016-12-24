Сотрудники Управления Росреестра по Республике Мордовия продолжают вакцинироваться от COVID-19

Социум

Сотрудники Управления Росреестра по Республике Мордовия прошли второй этап вакцинации против коронавируса в городской поликлинике № 3 на ул. Советская. Среди сотрудников были также и те, кто делал прививку от COVID-19 впервые.

«Наша работа непосредственно связана с общением с заявителями, а также представителями различных организаций. Именно поэтому в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, защиты нашего здоровья и здоровья наших родных и близких мы продолжаем вакцинацию», - отметила и.о. начальника отдела государственной службы и кадров Оксана Гордина.

На сегодняшний день прививку могут сделать все желающие при отсутствии противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация проводится бесплатно.

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