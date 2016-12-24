Жители Мордовии смогут овладеть современными компетенциями и технологиями на портале «Учеба.онлайн»

«За прошлое надо платить!!!»
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
Овладеть современными компетенциями и технологиями могут жители Мордовии, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Для них в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» запущен портал «Учеба.онлайн».
На портале с сентября 2020 года стартовали образовательные программы повышения квалификации по тематикам: «Основы цифровой грамотности», «Обработка персональных данных», «Основы цифровой трансформации», а в дальнейшем будут доступны образовательные программы как повышения квалификации, так и профессиональной переподготовки по другим тематикам.
Регистрация проходит на официальном портале «Учеба.онлайн». По итогам обучения участникам предоставляется удостоверение о повышении квалификации в электронной форме.
- Онлайн-обучение позволяет проходить курсы в любое удобное время из любой локации. Это образовательные программы, которые реализуются исключительно в дистанционной форме, и дают возможность овладеть компетенциями, востребованными в современном цифровом мире, – отметил исполняющий обязанности Министра информатизации и связи РМ Игорь Вольфсон.
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В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
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