В Мордовии от укусов клещей пострадали 220 человек

«Полиция на проводе!»
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, с начала эпидемиологического мониторинга в медицинские организации республики обратилось 220 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 131- дети.
В Центре гигиены и эпидемиологии РМ при исследовании снятых с людей клещей - боррелии (клещевой боррелиоз)обнаружены в 16-ти клещах.
В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом на территории Мордовия проводится акарицидная (противоклещевая) обработка перед началом работы летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения (парки, скверы).
Находясь в лесистой местности следует одевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном, брюки заправить в носки. Если капюшона нет, наденьте головной убор.
Пользуйтесь репеллентами. Почаще осматривайте свою одежду и части тела.
Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать погруженную в кожу центральную часть хоботка. Нужно обратиться в медицинскую организацию (детям следует обратиться в детский травмпункт) для удаления клеща и решения вопроса о необходимости специфической профилактики. Клеща лучше сохранить живым для последующего анализа на наличие возбудителей.
Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», по адресу: г. Саранск, ул. Дальняя, 1 на возмездной основе.
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