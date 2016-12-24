В Мордовии от укусов клещей пострадали 220 человек

Репортер

Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, с начала эпидемиологического мониторинга в медицинские организации республики обратилось 220 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 131- дети.

В Центре гигиены и эпидемиологии РМ при исследовании  снятых с людей клещей - боррелии (клещевой боррелиоз)обнаружены в 16-ти клещах.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом на территории Мордовия проводится акарицидная  (противоклещевая) обработка  перед началом работы летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения (парки, скверы).  

Находясь в лесистой местности следует одевать светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшоном, брюки заправить в носки. Если капюшона нет, наденьте головной убор.

Пользуйтесь репеллентами. Почаще осматривайте свою одежду и части тела.

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать   погруженную в кожу центральную часть хоботка. Нужно обратиться в медицинскую организацию (детям следует обратиться в детский травмпункт) для удаления клеща и решения вопроса о необходимости специфической профилактики. Клеща лучше сохранить живым для последующего анализа на наличие возбудителей.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», по адресу: г. Саранск, ул. Дальняя, 1 на возмездной основе.

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