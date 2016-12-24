В Саранске «гонщик» без прав на «семерке» влетел в световую опору

Репортер

Как сообщает ГИБДД по РМ, 14 июня около пяти часов вечера на ул. Садовая Луховка 40-летний мужчина без прав за рулем автомобиля «Лада 210740» не  справился с управлением и врезался на световую опору. В результате ДТП водителя на скорой помощи доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. На него было составлено сразу несколько протоколов – за повреждение дорожных сооружений, за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также собран материал по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения ).

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