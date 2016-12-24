Прием заявлений на единовременную выплату семьям, имеющим детей, начнется 15 июля

2 июля Президент России подписал Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Согласно документу право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют:

- один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не ранее 3 июля 2021 года;

- родитель ребенка с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если ребенок числится учеником школы или интерната;

- сам совершеннолетний ребенок в возрасте от 18 до 23 лет с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, обучающийся в школе или интернате.

Обязательным условием получения выплаты должно быть российское гражданство детей и заявителей, а также проживание на территории России..

Выплата будет назначаться только по заявлению, но большинству родителей не придется самостоятельно его заполнять, поскольку эти заявления будут автоматически сформированы по имеющимся у Пенсионного фонда данным и затем отправлены в личный кабинет родителя на портале госуслуг.

С 11 июля жители Мордовии уже начали получать такие предзаполненные заявления. В них уже проставлены ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Родителям остаётся только проверить актуальность представленной в заявлении информации и если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, они смогут скорректировать информацию. Если же изменений нет, то просто подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Обработку заявлений Пенсионный фонд начнет 15 июля.

Гражданам, которые имеют право на выплату, но не получат уведомления с портала госуслуг, нужно будет самим заполнять заявление. Прием заявлений откроется 15 июля и завершится 31 октября 2021 года. У заявителей есть 3,5 месяца, чтобы обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Подать заявление можно дистанционно на едином портале госуслуг, а также в клиентских службах Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. (Если в семье несколько детей, подходящего под выплату возраста, то на них заполняется одно общее заявление).

Опекуны, попечители и усыновители могут подать заявление только в клиентской службе ПФР, поскольку от них потребуются документы, которые могут предоставить только они сами.

Первые перечисления выплат начнутся с 16 августа. И поскольку эта выплата является разовой, то зачисление средств возможно на карты всех платежных систем и на банковские вклады.

По предварительным прогнозам, в Мордовии право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют 96 тысяч 665 детей от 6 до 18 лет, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.