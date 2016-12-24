Нацпроект «Культура» позволил жителям Большеберезниковского района смотреть новинки кинематографа

Афера на 2,5 миллиона рублей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
В Большеберезниковском районе Мордовии в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» начал работу современный кинозал «Березка». Он создан на базе культурно-досугового центра, и за полгода
принял уже 3 000 посетителей.
Здесь 39 зрительских мест, зона ожидания, располагающаяся в фойе, оборудована мягкими диванами, Wi-Fi пространством, информационным табло с анонсами ближайших киносеансов. Скоро откроется кинобар.
В программе «Березки» только новинки отечественного и зарубежного кинематографа, которые можно посмотреть в 2D- и 3D-форматах. Созданы сообщества кинотеатра в социальных сетях, где размещаются рекламные ролики, трейлеры к фильмам и другая интересная информация.
Отдел по кинообслуживанию тесно сотрудничает с образовательными учреждениями района. В школах размещаются рекламные материалы: постеры и флаеры. Для учащихся и педагогов организовываются кинопоказы. Разработана «Дорожная карта» по привлечению зрителей. Постоянно проводятся различные акции.
Дополнительным бонусом стали подарки от сотрудников кинотеатра маленьким зрителям, которые пришли на показ мультфильмов отечественного производства. Малышам были вручены раскраски с любимыми персонажами.
Поделиться в соц. сетях:
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
Руководитель республики проконтролировал ход дорожных работ в Саранске и Рузаевке
В столице Мордовии 25-летний парень задурил женщине голову и оставил ее с долгами на 250 тысяч рублей
Приезжающие из Москвы вахтовики заражают коронавирусом в Мордовии целые семьи
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи и мошенничества
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру