Нацпроект «Культура» позволил жителям Большеберезниковского района смотреть новинки кинематографа

В Большеберезниковском районе Мордовии в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» начал работу современный кинозал «Березка». Он создан на базе культурно-досугового центра, и за полгода

принял уже 3 000 посетителей.

Здесь 39 зрительских мест, зона ожидания, располагающаяся в фойе, оборудована мягкими диванами, Wi-Fi пространством, информационным табло с анонсами ближайших киносеансов. Скоро откроется кинобар.

В программе «Березки» только новинки отечественного и зарубежного кинематографа, которые можно посмотреть в 2D- и 3D-форматах. Созданы сообщества кинотеатра в социальных сетях, где размещаются рекламные ролики, трейлеры к фильмам и другая интересная информация.

Отдел по кинообслуживанию тесно сотрудничает с образовательными учреждениями района. В школах размещаются рекламные материалы: постеры и флаеры. Для учащихся и педагогов организовываются кинопоказы. Разработана «Дорожная карта» по привлечению зрителей. Постоянно проводятся различные акции.

Дополнительным бонусом стали подарки от сотрудников кинотеатра маленьким зрителям, которые пришли на показ мультфильмов отечественного производства. Малышам были вручены раскраски с любимыми персонажами.