Курс молодого бойца в BYTEX

IT-отрасль испытывает острый дефицит кадров как в нашем регионе, так и по всей России. Многочисленные, и часто сомнительные, предложения в интернете о том, что некий преподаватель готов за пару месяцев помочь освоить программу (работе в которой люди учатся годами) только денежки переведите - не вызывают доверия. Вместе с тем, в нашем регионе образовательной деятельностью занимается IT-компания, за которой стоит не только 17-и летняя история и репутация, многократно отмеченная наградами и благодарностями как от региональных властей, так и от партнёров, но и сотни обученных и трудоустроенных студентов. Уже не говоря о том, что обучение здесь проводят бесплатно. Конечно же мы говорим о мордовской компании «Байтэкс», которая не только является крупнейшей лабораторией тестирования игрового ПО в Восточной Европе, но и выступает серьёзным центром IT-образования региона.

В компании за этот спектр работы отвечает Отдел подготовки и развития персонала. Но пусть вас не вводит в заблуждение название - сотрудники отдела уже давно не ограничиваются обучением только своих коллег. Напротив - они активно идут в региональные ссузы и вузы, ведут открытые уроки в школах, являются частыми гостями на различных образовательных онлайн площадках и делятся знаниями со студентами таких мощных центров науки как Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е.Евсевьева и других. О работе Отдела подготовки и развития персонала компании «Байтэкс»рассказал преподаватель Вадим Луковатый.

Справка BYTEX:

Вадим Луковатый. Окончил математический факультет МГУ им. Огарёва. Стаж в IT-компании BYTEX - 10 лет, последние 3 года - в Отделе подготовки и развития персонала в должности преподавателя. Должностные обязанности: обучение основам тестирования новых сотрудников, проведение занятий в профильных учебных заведениях (как республиканских, так и других областей).

- Вадим Сергеевич, как проходит отбор сотрудников для трудоустройства?

- Основную часть мероприятий, проводимых с соискателем, обеспечивает HR. Именно он проводит первоначальный отбор кандидатов и первичное собеседование. Также соискателю предлагают пройти входные тесты, которые содержат вопросы на знание компьютерного «железа», основ тестирования, а также касаются общего уровня подготовки и настроя на эффективную работу. Затем следует собеседование с представителями отдела тестирования. В настоящее время, в условиях пандемии все собеседования проводятся в онлайн - режиме. После этого мы сообща оцениваем каждого кандидата и лучшим из них предлагаем трудоустройство в нашу компанию на должность стажера.

- Что ждёт стажёров в первый рабочий день в BYTEX?

- Сначала сотрудники подписывают все необходимые документы, включая обязательство о неразглашении внутренней информации. Проводится инструктаж по технике безопасности, оказании первой помощи, пожарной безопасности. Затем - экскурсия по офису, во время которой рассказывают как устроено все в компании: от распорядка трудового дня, до возможностей карьерного роста. А после этого сотрудник отправляется на обучение.

- В чём оно заключается?

- В компании мы называем такие лекции - Курс молодого бойца. Этот курс читается уже несколько лет. Его разработка была обусловлена необходимостью в сжатые сроки довести до нового сотрудника информацию об основах тестирования и дать ему минимальные практические навыки. Курс содержит концентрированные знания, накопленные сотрудниками компании, он постоянно изменяется и дорабатывается. Основная цель КМБ - чтобы стажёр, прослушав его, смог сразу же приступить к работе и выполнять простые задания на рабочем месте, свободно ориентируясь в терминологии, тестовой документации и инструментах. Естественно мы не ставим перед собой задачу рассказать в рамках КМБ обо всех нюансах тестирования. Да это и не нужно - BYTEX тестирует совершенно разные проекты, с разными специфическими особенностями, и тестировщик постигает их уже непосредственно на рабочем месте.

- Что входит в Курс молодого бойца?

- Как я уже сказал, нам необходимо, чтобы стажёр знал основы тестирования. Мы рассказываем что такое тестирование, принципы тестирования, цели. Даём представление об основных моделях разработки программного обеспечения и месте тестирования в каждой из них. Обязательно говорим о видах тестирования, как они классифицируются, чем различаются и какие проверки в них входят. Всё это тестировщик должен обязательно знать, чтобы свободно общаться с коллегами и заказчиками. А в первую очередь - чтобы понимать задания руководителя.

- Какие ещё полезные знания получает стажёр на курсе?

- Например, мы рассказываем, что считается дефектом и как их искать. И, пожалуй, самое важное - мы знакомим ребят с тестовой документацией, которая применяется у нас в BYTEX: отчет о дефектах, тестовый сценарий, чек-листы, тест-планы… Для тестировщика важно не только уметь находить дефекты, но и правильно их описывать, уметь выполнять требуемые проверки и заполнять соответствующую документацию. Все это новые сотрудники и постигают во время практических занятий.

- Мы знаем, что помимо курса молодого бойца, отделом подготовки и развития персонала также читается обучающий курс, рассчитанный уже на опытных тестировщиков и позволяющий им подготовиться к сдаче экзамена на сертификат ISTQB.

- В 2019 году BYTEX стал вторым в России сертифицированным центром обучения по стандартам ISTQB. Обучающий курс читается нашими коллегами. И как показывает практика, после него 99% слушателей успешно сдают экзамен и получают сертификат международного образца. Данный сертификат подтверждает профессионализм тестировщика и является большим преимуществом при приёме на работу по профильным IT- специальностям.

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Сотрудники компании «Байтэкс»разработали новую компетенцию WorldSkills «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения»

Образовательный центр компании «Байтэкс»в результате конкурсного отбора WorldSkills был признан полностью отвечающим требованиям WorldSkills и включен в перечень центров подготовки граждан, желающих получить профессию в рамках федеральной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Теперь любой гражданин, находящийся в поиске работы и желающий получить профессию тестировщика, может сделать это по учебной программе «Байтэкс».

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- Совсем недавно вашим отделом была разработана эталонная программа обучения по востребованной ИТ-компетенции для федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»: «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения». Расскажите, что в неё входит?

- Программа обучения признана соответствующей стандартам оператора проекта - Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills)» и в ней аккумулирован весь многолетний опыт тестирования, накопленный нашими специалистами. В неё входят теоретические знания из курсов КМБ и ISTQB. Но в первую очередь упор в программе делается на обучение практическим навыкам, которые превалируют над теоретическими. В ближайших планах - старт обучения по этой программе всех желающих, и в первую очередь студентов профильных учебных заведений, с которыми у компании подписан договор о сотрудничестве. Программа рассчитана на период обучения до трёх месяцев. А также специалистами BYTEX был разработан комплект оценочной документации для проверки знаний прошедших обучение слушателей.

- Расскажите, пожалуйста, про дуальное обучение, которое ведут сотрудники компании.

- Идея дуального образования заключает в себе возможность вынести процесс обучения специалистов за рамки трудового времени в компании. Таким образом, мы можем помочь подготовиться к непосредственной работе специалиста ещё в период его обучения в вузе или ссузе. В рамках учебных программ сотрудники нашего отдела читают курс лекций, который завершается зачетом или экзаменом. На отдельных факультетах курс читается один или два семестра, в других - преподается концентрированно в рамках месячного интенсива - длительность программы варьируется от курса. Студенты впоследствии приходят на производственную практику в BYTEX, а лучшие из них получают предложения об официальной работе в компании. Кто-то оформляет срочный трудовой договор на период каникул, а кто-то принимается на постоянную основу. Учебные заведения, как правило, идут навстречу таким студентам и переводят их на индивидуальный план обучения. Такие практиканты получают хорошие оценки за весь учебный курс, так как оттачивают навыки на реальных проектах.

- Вы не оставляете без внимания и школьников, организовывая открытые уроки и экскурсии по площадкам BYTEX.

- Цель таких встреч - познакомить подростков с отраслью IT и рассказать о мордовской компании, которая занимается тестированием игрового ПО. Многие удивляются, что в нашем небольшом городе ведётся такая работа, тем более - в таких масштабах. Естественно, мы не нагружаем детей специальной информацией, а в доступной и игровой форме рассказываем им о тестировании, перспективах профессии. У нас регулярно проводятся Дни открытых дверей (в настоящее время в формате онлайн), которые пользуются большой популярностью. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в бесплатных образовательных проектах, проводимых BYTEX и направленных на популяризацию информационных технологий, уже приняли участие более 2000 представителей молодежи, как в Мордовии, так и за её пределами.

Беседовал Александр Ручинский