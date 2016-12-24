Мордовия скорбит вместе с жителями Татарстана

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Жители республики выражают соболезнования и пишут слова поддержки в соцсетях. Соболезнования приносят также местные организации и ведомства, выкладывая посты с хештегом #казаньмыстобой.
Родным и близким погибших выразил соболезнования врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов. «Это наша общая боль, горькая, невосполнимая утрата», – написал он в телеграмме президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Вместе с ним по погибшим скорбит вся Россия. В разных городах организовываются временные мемориалы, куда местные жители несут свечи, игрушки и цветы.
Свои соболезнования выразили жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия – стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек.
Напомним, что утром 11 мая 19-летний житель Казани открыл стрельбу в местной гимназии №175, в результате чего погибли девять человек. Больше 20 пострадавших находятся в больнице. Преступник задержан.
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