Почти 9 тысяч жителей Мордовии уже присоединились к акции «Бессмертный полк-онлайн»

Успейте войти в число участников проекта, зарегистрировавшись на сайте 2021.polkrf.ru. Прием заявок завершится 7 мая в 20:00.

Граждане, которые разместили информацию о своих Героях в прошлом году, могут просто повторить уже одобренную заявку, если не планируют вносить правки в указанные данные.

Трансляция стартует 9 мая в 15:00 по местному времени. Предварительно все участники получат уведомления о том, когда именно покажут фрагменты с их близкими. После окончания виртуального шествия они также получат записи этих фрагментов.

Впервые акция «Бессмертный полк» в формате онлайн прошла в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Трансляцию посмотрели 25 млн человек.

Как сообщили организаторы проекта Центру управления регионом РМ, в этом году заявки на участие уже подали 8768 жителей республики.