Почти 9 тысяч жителей Мордовии уже присоединились к акции «Бессмертный полк-онлайн»

Каникулы с пользой
20 тысяч юных жителей республики отдохнут в летних оздоровительных лагерях Мордовии
Успейте войти в число участников проекта, зарегистрировавшись на сайте 2021.polkrf.ru. Прием заявок завершится 7 мая в 20:00.
Граждане, которые разместили информацию о своих Героях в прошлом году, могут просто повторить уже одобренную заявку, если не планируют вносить правки в указанные данные.
Трансляция стартует 9 мая в 15:00 по местному времени. Предварительно все участники получат уведомления о том, когда именно покажут фрагменты с их близкими. После окончания виртуального шествия они также получат записи этих фрагментов.
Впервые акция «Бессмертный полк» в формате онлайн прошла в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Трансляцию посмотрели 25 млн человек.
Как сообщили организаторы проекта Центру управления регионом РМ, в этом году заявки на участие уже подали 8768 жителей республики.
20 тысяч юных жителей республики отдохнут в летних оздоровительных лагерях Мордовии
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