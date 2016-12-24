YouTube подвергает цензуре российские СМИ

Как сообщает Роскомнадзор (РКН), в 2020 г. западный видеохостинг девять раз ограничивал доступ к каналам российских СМИ и трижды – к их видеороликам.

За четыре месяца этого года были заблокированы еще три канала и пять материалов. В числе «пострадавших» СМИ оказались НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today и Sputnik. Основной причиной блокировки указывается несоответствие возрастной категории.





С начала прошлого года РКН направил администрации YouTube 29 писем с требованием с требованием снять ограничения, но большая их часть осталась без ответа.

При этом РКН заявляет, что в открытом доступе остаются выявленные еще в 2012 г. запрещенные материалы: почти 6 тыс. роликов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом и с другой опасной информацией.

Ранее Google уже был трижды оштрафован за не удаленные из поисковой выдачи запрещенные интернет-ресурсы – на 700 тыс. руб., на 1,5 млн руб. и на 3 млн руб.