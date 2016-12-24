«Праздничный» вирус

Майские выходные могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом в республике

23 апреля в режиме видеосвязи прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Врио Главы Мордовии отметил: на текущей неделе фиксируется небольшое снижение по заболеваемости коронавирусом. Но так как оно очень незначительное, то контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований снижать ни в коем случае нельзя.

«Тенденции резкого улучшения ситуации мы не видим, - подчеркнул Артём Здунов. - Недавно состоялось Послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина, на котором четко была поставлена задача: к сентябрю коллективный иммунитет, который нам рассчитали ученые, должен быть достигнут».

Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, в режиме ковидных госпиталей работают 7 лечебных учреждений, развернуто 615 инфекционных коек. По состоянию на 23 апреля в стационарах находится 431 человек.

Однако ситуация может измениться в любое время. Особое опасение вызывают предстоящие майские праздники, когда в населенные пункты республики будут приезжать люди из других регионов. В этой связи на заседании штаба обсудили, какие меры следует предпринять, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению эпидемиологической обстановки. В том числе принято решение о том, что вакцинация в эти 10 дней почти не будет останавливаться. Прививочные пункты лечебных учреждений и мобильные комплексы в период выходных продолжат свою работу, за исключением двух дней - 2 мая и 9 мая. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее достичь коллективного иммунитета от коронавируса.

Несмотря на то, что прививочная кампания идет в республике активно, случаи отказа от вакцинации вызывают определенную тревогу. Прежде всего, это касается людей, которые работают вахтовым методом в Москве и других регионах. Отказываясь от прививки, они подвергают риску не только себя, но и своих близких. Перед главами районов поставлена задача обратить на эту категорию населения особое внимание и провести с ней разъяснительную работу.

«Для нас это, действительно, угроза - она нас может пошатнуть, потому что не во всех регионах сейчас эпидемиологическая обстановка благоприятная. А мы пока держим позиции!» - сказал Артём Здунов.

В республику уже поступило 109 тысяч комплектов вакцины. В ближайшие десять дней придет еще 14 тысяч, поставки идут стабильно. Есть все возможности, чтобы со следующей недели прививать по 4 тысячи человек ежедневно. При этом объемы поставок вакцины позволяют активно прививать не только приоритетные категории, но и все другие группы населения. Большую помощь оказывают медицинские мобильные комплексы, которые с 15 апреля начали работать на площадках крупных торговых центров, в местах большой проходимости людей в населенных пунктах. Кроме того, выездные бригады медиков прививают трудовые коллективы организаций. Была поставлена задача эту работу продолжить.