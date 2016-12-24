Саранские коммунальщики вывозят снег из дворов

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Центр управления регионом Республики Мордовия отслеживает в соцсетях вопросы и жалобы граждан, а затем направляет их профильные ведомства для принятия мер. Специалисты Центра контролируют сроки выполнения поставленных задач.

С наступлением весны таяние скопившего снега стало доставлять людям неудобства, затрудняя передвижение. Например, в официальную группу саранской администрации «ВКонтакте» обратился местный житель. Он спросил, когда будет вывезен снег из двора по адресу ул. Севастопольская, 78.

Сообщение было передано в Минжилкомхоз РМ. Спустя некоторое время его представители ответили, что уборка снега во дворе выполнена, и приложили фото с результатами.

Автор обращения поблагодарил за проделанную работу.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите в соцсети, прикладывайте фото и видео. ЦУР РМ поможет решить проблему и расскажет, что сделано.

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