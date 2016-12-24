Условия содержания безнадзорных животных в Саранском приюте проверит прокуратура

Врио Главы Мордовии поручил ответственным ведомствам в региональном правительстве и городской администрации разобраться в ситуации с содержанием безнадзорных животных в Саранском муниципальном приюте.

Руководитель региона отметил, что в социальных сетях участились жалобы от жителей города, представителей волонтёрских организаций на условия содержания животных в этом приюте.

Артём Здунов выразил обеспокоенность вопросом финансового обеспечения приюта. «Вы субсидии получали? — обратился он к первому заместителю Главы городского округа Саранск — директору Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Игорю Бутяйкину. — Деньги были выделены. Разберитесь, куда они пошли».

Также врио Главы РМ сообщил, что направил обращение в прокуратуру о проведении проверки соблюдения в приюте законодательства об ответственном обращении с животными и целевого использования выделяемых на его содержание средств.