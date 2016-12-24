Условия содержания безнадзорных животных в Саранском приюте проверит прокуратура

Домашний комфорт в обмен на признание
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
Врио Главы Мордовии поручил ответственным ведомствам в региональном правительстве и городской администрации разобраться в ситуации с содержанием безнадзорных животных в Саранском муниципальном приюте.
Руководитель региона отметил, что в социальных сетях участились жалобы от жителей города, представителей волонтёрских организаций на условия содержания животных в этом приюте.
Артём Здунов выразил обеспокоенность вопросом финансового обеспечения приюта. «Вы субсидии получали? — обратился он к первому заместителю Главы городского округа Саранск — директору Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Игорю Бутяйкину. — Деньги были выделены. Разберитесь, куда они пошли».
Также врио Главы РМ сообщил, что направил обращение в прокуратуру о проведении проверки соблюдения в приюте законодательства об ответственном обращении с животными и целевого использования выделяемых на его содержание средств.
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
Бывшую саранскую телеведущую и бизнес-леди Анну Зимину приговорили к реальному сроку
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
За убийство приятеля 32-летний Денис Кирдяпкин получил 8 лет колонии строгого режима
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
В ряде муниципалитетов Мордовии сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...