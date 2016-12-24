«Нехорошо, что мы узнаем о таких случаях из средств массовой информации»

Наш город

 На минувшей неделе в СМИ был показан сюжет о проблемах с горячим водоснабжением и отоплением в доме № 45 по улице Косарева.  «Я вам на прошлой неделе давал поручение разобраться в этом вопросе. Как там сейчас обстоят дела?» - обратился на совещании Пётр Тултаев к главе администрации Октябрьского района Сергею Мальченкову.

«На этот дом мы неоднократно выходили комиссионно на прошлой неделе. Управляющая компания совместно с ПАО «Т Плюс» и до обращения жителей к журналистам проводила комплекс мероприятий для нормализации подачи горячего водоснабжения и отопления, однако он не дал результатов. В этом доме горячая вода нагревается теплообменником - риданом в подвале МКД. Предположительно мощности нагревательного оборудования не хватает, чтобы подогревать температуру до нормативной - 62 градусов. К такому мнению пришли специалисты потому, что проблемы возникают в период высокого разбора, в дневное время температура горячей воды соответствует нормативной. Сейчас управляющая компания заказала дополнительные пластины для ридана. Будем надеяться, что после увеличения мощности нагревательного оборудования проблема решится. В настоящее время температура горячей воды 55 градусов», - доложил Сергей Мальченков.

«Мы, конечно, благодарны средствам массовой информации. Нравится нам или не нравится, но они нам подсказывают и справедливо критикуют. Нехорошо, что мы узнаем о таких случаях из средств массовой информации. Если управляющая компания не реагировала на жалобы людей столько времени, это не есть хорошо!» - сказал Пётр Тултаев.

Глава города отметил, что этот вопрос должен находиться на контроле районной администрации до полного его решения.

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