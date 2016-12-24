В Саранске 28 марта состоится ярмарка меда

Люксы для Бобиков и Шариков
Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных
С инициативой проведения такой ярмарки выступило общество пчеловодов Мордовии.
Ярмарка меда и продуктов пчеловодства пройдет на традиционной площадке - в районе РДК. Время работы- с 09:00 до 15:00.
Заметим, что последние ярмарки меда проводились в Саранске в 2019 году и с тех пор из-за коронавируса оставались под запретом.
Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных
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