В Саранске 28 марта состоится ярмарка меда

Наш город

С инициативой проведения такой ярмарки выступило общество пчеловодов Мордовии.

Ярмарка меда и продуктов пчеловодства пройдет на традиционной площадке - в районе РДК. Время работы- с 09:00 до 15:00.
Заметим, что последние ярмарки меда проводились в Саранске в 2019 году и с тех пор из-за коронавируса оставались под запретом.

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